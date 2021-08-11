11 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

11 Ağustos 2021 burç yorumları sabah saatlerinde beklenmedik haberlere dikkat çekiyor. Astrolog Ceylin Çelebi Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Peki, 11 Ağustos Çarşamba gününün şanslıları kimler? 11 Ağustos Çarşamba günü Koç burcu planlarını değiştirebilir, Boğa burcu beklediği sürprizle karşılaşabilir. Yengeçler için ise üretim zamanı.

11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2021 BURÇ YORUMLARI

11 Ağustos günü Ay saat 23.08'e kadar Başak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında ise Terazi burcuna geçecek. Saat 14:21 ile 23:08 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmenizde yarar var. Merkür Jüpiter karşıt açısı iletişimde abartılara kaçmamıza yol açabilir. Günün ikinci yarısında enerjiler daha sakin ilerleyebilir. 12 burcun tamamı yükselen yorumlarıyla birlikte ele alındı. İşte 11 Ağustos Çarşamba burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

11 Ağustos Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde beklenmedik haberler rutinini değiştirmene sebep olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak sürpriz gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Çarşamba günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay'ın Başak burcunda ilerleyeceği bugün boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hale gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Arka planda kalsın istediğin birçok konuda önemli adımlar atabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Sabah saatlerinde sıra dışı konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugün iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranıyor olacak olabilirsin. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı iletişimde zorlanacağın durumlar olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün kesinleşecek olan Jüpiter ile Merkür arasındaki karşıt açının zorlayıcı etkilerine karşı dikkatli olmanda yarar var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Gün boyunca özgürlüğüne aşırı düşkün olabilirsin. Jüpiter ile Merkür arasındaki zorlayıcı açının etkileri nedeniyle iletişiminde dikkatli olmanda yarar var.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Günün ikinci yarısında sabrının zorlandığı düşüncesi seni sarabilir. İkili ilişkilerine daha fazla kafa yoracağın bir zaman dilimindesin.