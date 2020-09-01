1 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 1 Eylül Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 1 Eylül Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 1 Eylül Salı 2020
Eylül ayının ilk burç yorumları siz değerli okuyucularımız için ele alındı. Eylül ayında burçları neler bekliyor? 1 Eylül Salı günü Terazi burcu sağlık problemleri yaşayabilir, Yengeç burcu için yurt dışı ile ilgili konular önemli hâle gelebilir. İşte 1 Eylül 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Eylül Salı günü Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek bir şekilde işe gidebilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Salı sabah 07.56 ile 12.34 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta olacak. Sportif faaliyetler açısından sabah saatleri daha uygun olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Salı günü saat 13.42 de gerçekleşecek olan Merkür Plüton arasındaki uyumlu açılma etkisi ile zihinsel gücün yükseliyor. Olayların arkasındaki gerçekleri anlayabileceksin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcuna geçeceği Salı günü yurt dışı ile ilgili konular önemli hale gelebilir. Fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Gözlemci tarafının daha etkin olduğu bugün ortak paylaşımların ile ilgili bir takım şeyleri daha net bir şekilde kavrayabiliyorsun. Araştırmacı tarafın öne çıkıyor.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Aktif bir gündesin. İkili ilişkilerine daha fazla önem verebilirsin. Gizli saklı olaylar kendini göstermeye başlıyor.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Balık burcundaki Dolunay öncesinde dengeni sağlamakta zorlanabilirsin. Sağlığına dikkat etmelisin. Bilhassa ayaklarınla ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Günün ilk yarısında daha çok keyif alacağın aktivitelere vakit ayırabilirsin. Enerjinin yüksek olması sportif aktiviteler açısından sana avantaj sağlıyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Evinle ilgili konuların öne çıkacağı bugün keskin kararlar vermekten uzak durmalısın. Dolunay öncesinde gerginliklerin söz konusu olabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Çevrende dönüp duran olayları daha net bir şekilde algılayabiliyorsun. Kardeşlerinle ilişkinde fedakârlıklar yapman gerekebilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Parasal konularda kararsızlıklarının yüksek olduğu bugün harcamalara dikkat etmelisin. Sabah saatlerinde yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Salı günü saat 12.34'te Ay senin burcuna geçiyor. Bireysel konulardaki hassasiyetin artabilir.
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