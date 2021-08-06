Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor

Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı.Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.