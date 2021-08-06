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Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor

Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor Bakan Selçuk, devir teslim töreninde konuşmasının sonunu: 'Ziya Öğretmen olarak çalışmaya devam' sözüyle bitirdi.

Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor
06 Ağustos 2021 Cuma 16:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mahmut Özer'e görevini devrediyor.

Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018'de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum.

Ziya Öğretmen olarak çalışmaya devam' diyorum, teşekkür ediyorum.

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