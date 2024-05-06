0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Nikah memuru, dua eden hocanın elinden mikrofonu alıp müzik açtırdı

Nikah memuru, dua eden hocanın elinden mikrofonu alıp müzik açtırdı

Nikah memuru, dua eden hocanın elinden mikrofonu alıp müzik açtırdı
Admin
Admin
06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:56

İzmir Karşıyaka'da nikah memuru, dua edilirken mikrofonu alıp müzik açtırdı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Karşıyaka'da kıyılan bir nikah merasimi öncesi kayda geçen görüntüler tepki çekti. Nikah öncesi dua etmek isteyen hocaya müdahale eden nikah memuru, "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz." diyerek mikrofonu hocanın elinden aldı.

"BURADA İZİN VERMİYORUZ, LÜTFEN EVİNİZDE YAPIN"

Olay İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yaşandı. Murat Kayacan isimli vatandaş, oğlunun nikah merasiminde dua etmek için bir hocayı sahneye davet etti. Hocanın duaya başlayacağı sırada arkadan gelen nikah

memuru, "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz. Resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen evinizde yapın" diyerek mikrofonu hocanın elinden alarak sahnenin arka tarafına geçti.

DUAYA DEVAM EDİLİNCE MÜZİK AÇILDI

Davetliler, yaşananlara anlam veremezken hoca mikrofonsuz bir şekilde dua etmeye başladı. Ancak bu defa ise müziğin sesi açıldı. Nikaha katılan davetliler olayı alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler çok konuşulmaya başlandı.

Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
0
31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 5 ilçede sandıklar tekrar kurulacak
31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 5 ilçede sandıklar tekrar kurulacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.