Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çimento tankeri ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 7'si kadın 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ilk belirlemelere göre çimento tankeri sürücüsünün kusurlu olduğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çimento tankeri, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile çimento yüklü tanker çarpıştı.

2 ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

VALİ ÇEBER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.