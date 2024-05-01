Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı

POLİS BARİYERLER OLUŞTURDU

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkışlar yasaklanırken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanıp meydana yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis müdahale etti. Gözaltına alınan 20 kişilik HKP'li grup polis merkezine götürüldü.