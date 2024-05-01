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Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
Admin
Admin
01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:29

POLİS BARİYERLER OLUŞTURDU

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkışlar yasaklanırken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanıp meydana yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis müdahale etti. Gözaltına alınan 20 kişilik HKP'li grup polis merkezine götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim'e yürümek istedi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

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