31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 5 ilçede sandıklar tekrar kurulacak

Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını basın mensuplarına duyurdu. Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

2 HAZİRAN'DA 5 İLÇEDE TEKRAR SANDIKLAR KURULACAK

Siyasi partilerin itirazlarının ardından süreç tamamlandı ve sonuçlar kesinlik kazandı. YSK kurulları tarafından yapılan inceleme neticesinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenmesine karar verildi. 5 ilçede düzenlenecek olan seçimlerin tarihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNE KATILIMDA EN DÜŞÜK DİYARBAKIR, EN YÜKSEK MANİSA

Yapılan seçimlerde katılımın en düşük olduğu büyükşehir belediye başkanlığı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar oldu.

Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.

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