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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
Admin
Admin
06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ateş, ''İktidardan herhangi bir destek görebiliyor musunuz?" sorusuna, ''Bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim ve bir cevap bekliyorum, kendisinden hala. İnşallah çağıracağını düşünüyorum. Bekliyoruz. 'zaman var' dediler. Henüz net bir şey yok" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez'de, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Ayşe Ateş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim ve bir cevap bekliyorum, kendisinden hala. İnşallah çağıracağını düşünüyorum. Bekliyoruz. 'zaman var' dediler. Henüz net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'BU İDDİANAME YA GERİ ÇEVRİLECEK YA DA BİZ YENİDEN YAZDIRACAĞIZ'

Özel ile Ateş'in görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından Ayşe Ateş, gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu. Ateş, şöyle konuştu; "Benim ifademde de siyasi isimler vardı. Benim ifadem iddianamede yok. Başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, uç uca eklenmiş sanki çok basit bir cinayet, alacak-verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. İddianame bile diyemeyeceğim, böyle bir iddianame olmaz çünkü. Bu iddianame ya geri çevirilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız. Vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle... Çünkü var olan şeyleri bile eklememişler, koymamışlar. Bugüne kadar umutla bekledik. Hukukun işleyeceğini, devletimizin bu işi çözeceğine ama maalesef umutlarımız burada tükendi diyebilirim. Mücadele vermeye devam edeceğim. Nereye, ne kadar gücüm yeterse, gücüm yettiği kadar. Hiç kimseynin bundan şüphesi olmasın. Kimsenin de yanına kalmayacak.

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