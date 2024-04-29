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Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk kez Yorum Paylaştı: Bizi burada ağlattınız zalımlar

Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk kez Yorum Paylaştı: Bizi burada ağlattınız zalımlar

Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk kez Yorum Paylaştı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
Admin
Admin
29 Nisan 2024 Pazartesi 17:00

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Demirtaş paylaşımına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar. Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun" notunu düştü.

Amedspor, dün akşam Somaspor ile oynadığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Bu gelişmeye kayıtsız kalamayan HDP'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da gelen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"BİZİ BURADA AĞLATTINIZ ZALIMLAR"

Yaklaşık 1 yıl sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, eşi ve kendisinin Amedspor formalı fotoğrafına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min (Yolun açık olsun, aşkımın kenti)" notunu düştü.

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