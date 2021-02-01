Putin masaya yumruğunu vurdu, şeker ve yağ fiyatı hızla düşüyor Putin masaya yumruğunu vurdu, şeker ve yağ fiyatı hızla düşüyor

Putin’in hafta içi bakanlar kuruluna fırça atarak verdiği bu ultimatomun ardından, Rusya’da şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarına devlet el koyuyor.

“Toz şekerde yerli üretim, halkın talebini karşılamaya yeterli. Peki o halde fiyatı neden yüzde 71,5 arttı? Ayrıca ayçiçek yağı yüzde 23,8, un yüzde 12,9, makarna yüzde 10,5, ekmek ve unlu mamullerin yüzde 6,3 artmış. Hükümet derhal duruma el koysun ve en etkili önlemleri alısın!”



Başkan Putin’in hafta içi bakanlar kuruluna fırça atarak verdiği bu ultimatomun ardından, Rusya’da şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarına devlet el koyuyor.



RBC’nın ulaştığı kaynaklar, hükümetin ticari işletmelere şeker ve ayçiçek yağı için “tavan fiyat” getirmeyi planladığını teyit etti. Buna göre perakende satışta şekerin kilosu 45 (4,8 lira) rubleye, ayçiçek yağının litresi 110 ruble (11,8 lira) olarak dondurulmak isteniyor. (Bilgi: Türkiye'de Doğuş marka 1 kg. toz şeker Migros'ta 6,45 lira, 1 literlik Komili ayçiçek yağı 19,40 lira)



Putin’in talimatı sonrası Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, 14 Aralık Pazartesi sabahına kadar ilgili bakanlıklara gıda fiyatlarını düşürecek gerekli tüm düzenleyici ve yasal düzenlemelerin taslağını tamamlama talimatı verdi. hazırlamalıdır. Bu, 10 Aralık Perşembe günü tarafından talep edildi.



Yapılan ön çalışmada toz şekerin toptan fiyatı 35 ruble, perakende fiyatı 45 rubleyi geçmeyecek. Ayçiçek yağı toptanda 95, perakende de 110 ruble litre fiyatıyla sınırlanacak.



Bu konuda üretici ve perakendecilerle görüşmelerin gerçekleştiği ve “gerekli uyarılan” yapıldığı bildiriliyor.



Rosstat verilerine göre toz şekerin kilosu kasım 2020’de ortalama 52,4 rubleden satıldı. (Kasım 2019'a kıyasla yüzde 59 artış).



Diğer yandan şeker üreticileri birliği Soyuzrossahar, Rusya'da şeker üretiminin birkaç yıldır arttığını ve bu yıl tarihi şeker rezervine sahip olduğunu açıklamıştı.



Ayçiçeği fiyatlarındaki artış rublenin devalüasyonundan ve dünya piyasalarındaki fiyat artışından kaynaklanıyor. Uzmanlara göre bu yıl dünyanın en büyük ayçiçeği ihracatçıları Rusya ve Ukrayna'da mahsulde düşüş var. Güney bölgelerdeki kurak bahar ve yaz, bunun ana nedeni. Sovecon analistleri, Rusya’da 11,8 milyon ton yağlı tohumun hasat edildiğini, bunun geçen yıla göre yüzde 23 daha düşük bir hasat olduğunu belirtiyor. Tarım Bakanlığı, Eylül ayında ayçiçeği hasadında daha az düşüş öngörüyor ve geçen yıl yılki 15.4 milyon tona kıyasla bu yıl 13 milyon ton bekliyordu.



Un, unlu mamuller ve makarna fiyatlarından da ciddi artış gözleniyor. Rosstat'a göre Kasım 2020'de ortalama perakende kilogram fiyatı buğday unu için 41 ruble, I ve II dereceli ekmeklik un için 55.4 ruble, makarnalık un için 81.9 ruble oldu. Bu, her kalemde ırtalama yüzde 10’dan fazla artış demek.



Rusya Değirmenciler Birliği Başkanı Arkadi Gureviç, yılın ilk yedi ayında buğdayın fiyatının bir buçuk kat arttığını söyledi