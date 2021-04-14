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Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği

Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği

Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği
14 Nisan 2021 Çarşamba 13:53

Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, “Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız.” dedi.

SİGORTALILARA DA DESTEK

Buna göre mart ayında çalışması olanlardan nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim, Bakanlık tarafından karşılanacak.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İŞKUR ÜZERİNDEN YATACAK

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarının e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

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