MHP'den seçim harekatı: CHP'nin en çok oy aldığı illere gidecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin gerçek yüzünü vatandaşlara anlatmak için partilileri Anadolu'ya göndereceğini söyledi. Bahçeli, "CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde anlatacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıkmalarda bulundu.

Bahçeli, 2023'te yapılacak genel seçimler için partililere şimdiden çalışmaya başlamalarını söyledi.

"CHP'NİN SİYASETİNİ İFŞA ETMEK İÇİN ARKADAŞLARIMIZI ANADOLU'YA GÖNDERİYORUZ"

CHP'nin özünden kopuşunu vatandaşlara anlatmak için harekete geçileceğini açıklayan Bahçeli, "CHP'nin gizli gündemini ağır kusurlu siyasetini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tesadüflere bırakamayız." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN ATATÜRK'TEN KOPUŞUNU İZAH EDECEĞİZ"

"CHP'nin Atatürk'ten kopuşunu izah edeceğiz." diyen Bahçeli, "CHP'nin gerçek yüzünü her yerde, her yöremizde anlatacağız. HDP ile ittifakını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağını koparmasını anlatacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kaynağından nasıl koptuğunu izah edeceğiz." dedi.

CHP'NİN EN FAZLA OY ALDIĞI 131 SEÇİM BÖLGESİ VURGUSU

CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde çalışmaların yapılacağını da sözlerine ekleyen MHP Lideri, "Bilhassa, CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde çalışacağız." şeklinde konuştu.

"ATATÜRK SEVDALISI KARDEŞLERİMİZE BİR BİR UĞRAYACAĞIZ"

Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"2023'e kadar hiç durmayacağız. Haziran ayında yapılacak seçimler için milletimizle kucaklaşacağız, inanç birliği yapacağız. Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, CHP'nin gerçek yüzünü her kesimde anlatacağız. 2023 seçimlerinde CHP'nin en çok oy aldığı 131 yerde bunları anlatacağız. Atatürk sevdalısı kardeşlerimize bir bir uğrayacağız. Takdiri millete bırakacağız.

"NEREDE BİR VATAN EVLADI VARSA ONUNLA KUCAKLAŞACAĞIZ"

Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyoruz. Yerimizde sayamayız, bu yüzden erkenden yol almalıyız. Her insanımıza dokunacağız, onlarla kesinlikle uzlaşacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. 2023'te bir millet yükselişine imza atacağız. MHP nerede diye soranlara söylüyorum ki; bakmasını bilenlere her yerdeyiz. Türk milletinin ta kendisiyiz."

CHP'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 ŞEHİR

Öte yandan 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde CHP'nin yüzde 40 oy oranını aştığı 10 il İzmir, Artvin, Aydın, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Tunceli oldu.

EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIKLARI İLLER

CHP'nin en çok milletvekili çıkardığı şehirler ise sırayla şu şekilde:

İstanbul: 28 milletvekili

İzmir: 14 milletvekili

Ankara: 10 milletvekili

Bursa-Antalya: 5 milletvekili

Adana-Hatay-Mersin: 4 milletvekili

YÜZDE 22,67 OY

CHP'nin 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde aldığı toplam oy oranı 22,67 olurken, oy sayısı da 11 milyon 259 bin 53'te kalmıştı.