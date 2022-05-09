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İşte Türkiye'de Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı

İşte Türkiye'de Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı 995 bin 595 gayrimenkul satış işleminden 10 milyar 475 milyon lira tapu harcı geliri sağlandı. İşlemlerin 442 bin 375'ini konut, 168 bin 925'ini arsa, 264 bin 746'sını tarla, 47 bin 704'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

İşte Türkiye'de Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:21

Türkiye'de yılın ilk dört ayında 995 bin 595 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilerek, 10 milyar 475 milyon 887 bin lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen ay 287 bin 72 satış işlemi yapıldı, 3 milyar 514 milyon 110 bin 675 lira 13 kuruş tapu harcı geliri sağlandı.

Bir önceki ay ise 291 bin 739 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Nisandaki işlem sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

Ülke genelinde ocak-nisan döneminde 995 bin 595 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 10 milyar 475 milyon 887 bin 172 lira 58 kuruş tapu harcı geliri elde edildi.


Bu işlemlerin 442 bin 375'ini konut, 168 bin 925'ini arsa, 264 bin 746'sını tarla, 47 bin 704'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan il, 134 bin 764 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 68 bin 417 satışla Ankara, 56 bin 796 satışla İzmir, 41 bin 771 satışla Antalya, 38 bin 253 satışla Bursa, 28 bin 514 satışla Konya, 27 bin 308 satışla Kocaeli ve 27 bin 112 satışla Balıkesir takip etti.

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