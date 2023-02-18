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İki depremde de tek bina dahi yıkılmadı! 10 ilimizden Kadirli ilçesine büyük göç var

İki depremde de tek bina dahi yıkılmadı! 10 ilimizden Kadirli ilçesine büyük göç var

İki depremde de tek bina dahi yıkılmadı! 10 ilimizden Kadirli ilçesine büyük göç var
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 10:49

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Osmaniye'de toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti. Ancak depremin tüm şiddetiyle hissedildiği Kadirli ilçesinde tek bir bina dahi yıkılmadı. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 30 bin binadan çok azında hasar olduğunu dile getirerek "Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda. Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215 kırsalda 124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477'sinde hasar tespit edildi, 276 bina için acil yıkım kararı verildi.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi. Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi bir tek bina bile yıkılmadı. İlçe merkezinde sokak sokak gezerek depremzedeler hakkında bilgi alıp inceleme yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli başta olmak üzere tüm deprem bölgelerine araç- gereç, ekip ve yaşam malzemeleri ile büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.

Yaraların hep birikte sarılacağını belirten Başkan Tarhan, "Kadirli depremden en çok etkilenen yerlerden biridir. Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Hasarlı binalarımız var. Kadirli'de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Bunların dışında hafif hasarlı binalarımız da var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı" dedi.

Can kaybı ve yıkılan bina olmaması nedeniyle çevreden Kadirli'ye bir göç dalgası yaşandığını da anlatan Başkan Tarhan, "Kadirli her iki depremden sonra 10 ilden depremzede göçü aldı. Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda. Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda. Köylerimiz de dahil yoğun bir depremzede göçü alıyoruz. Aşevimiz hem ilçe merkezindeki hem de çevre illerdeki depremzedelere yiyecek içecek ulaştırıyor. Ayrıca depremzedelere ise çadır, soba, yakacak, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, çocuklara mama ve bez olmak üzere tüm ihtiyaçları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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