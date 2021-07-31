Futbol kulüpleri, orman yangınlarına karşı harekete geçti

Futbol kulüpleri, orman yangınlarına karşı harekete geçti

Galatasaray Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile gelirinin Tema Vakfı'na bağışlanacağı bir hazırlık maçı oynayacaklarını açıklarken, diğer futbol kulüpleri de binlerce fidan dikeceklerini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat ise belirtilmedi.

GALATASARAY'DAN TEMA VAKFI'NA DESTEK

Galatasaray Kulübü ayrıca, yaşanan orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz" kampanyasına destek oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak birlik olup yaralarımızı daha hızlı saracağımıza ve geleceğe daha yeşil bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Yangından etkilenen bölgeler için TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz' kampanyasına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği aktif üyelerimizin adına birer fidan dikerek toplam 9709 fidan desteği veriyoruz. Tüm Galatasaray camiasını da TR06 0006 4000 0011 0351 4889 07 IBAN numarasına açıklama kısmına GS1905 yazarak seferberlikte yer almaya davet ediyoruz."

FENERBAHÇE: ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ!

"Ülkemizin birçok yerinden gelen yangın haberlerini üzüntü ve endişe ile takip ediyor, yangınlardan etkilenen tüm canlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, geleceğimizin nefessiz kalmaması için ülkemizin yanında olduğumuzu vurguluyor; kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz adına her biri 1907 adet olmak üzere toplam 19.070 fidan dikeceğimizi duyuruyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi adına 1903 adet ağaç bizden! Sen de var mısın? KayserisporFK"

TRABZONSPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 61 fidan da bizden. Sen de var mısın? CRizesporAS"