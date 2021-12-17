AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0

Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon Türk lirası evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. 2021 yılında yapılan evde bakım yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar Türk lirası oldu

Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı
17 Aralık 2021 Cuma 14:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara ise kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini aktaran Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını bildirdi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirten Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 Türk lirası ödendiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon Türk lirası evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Aralık'a kadar tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan evde bakım yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar Türk lirası oldu. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.