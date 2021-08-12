Cumartesi günü İşçiler için hafta izinden düşülecek mi? Yargıtay Cumartesi kararı na ne dedi işte yanıt

Cumartesi konusu tartışmalı olmakla birlikte Yargıtay'ın içtihatları birleştirmesiyle açıklığa kavuşmuştur.

İş günü olursa

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46 ve 63. maddelerine göre hafta tatili haftalık 45 saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür.

Bu nedenle kural olarak Cumartesi işgünüdür. Eğer işyerinde açıkça cumartesi gününün hafta tatili olduğu belli değilse cumartesi yıllık izin hesabında dikkate alınacak ve düşülecektir. Yani, cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemişse bu durumda akdi tatil olacak ancak haftanın tamamında çalışılmaması halinde yıllık izin hak edişinden düşülebilecektir. Cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır. Mevzuata göre de bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi günü hafta tatili günü olarak belirlenmemişse iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaktadır ve düşülmektedir.

Bir işyerinde cumartesi günü hafta tatili olarak değil de iş günü olarak kararlaştırılmış ise; cumartesi günü işgünü sayılacak ve yıllık izin hesabından düşülecektir.

Ancak cumartesi günü iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatili olarak kabul edilmiş ve yıllık izinden düşülmeyeceği kararlaştırılmış ise, cumartesi günü yıllık izin hesabından düşmeyecektir.

Hafta tatili olursa

Cumartesi günü iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği cumartesi ve pazar günleri yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri yıllık izin hesabında dikkate alınmamalıdır.