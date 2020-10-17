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16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır? Dünya üzerindeki insanların yeterli düzeyde beslenememesi ve aç kalmasına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına her yıl 16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' olarak kutlanıyor. Peki, Dünya Gıda Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ile ilgili merak edilenler haberimizde.

16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır?
17 Ekim 2020 Cumartesi 00:55

Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır?  Dünya üzerindeki insanların yeterli düzeyde beslenememesi ve aç kalmasına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına her yıl 16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' olarak kutlanıyor. Peki, Dünya Gıda Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığının, FAO ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kutlayacağı Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması, "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim" olarak belirlendi.

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan Dünya Gıda Günü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve belirlenen temanın oldukça geniş ve kapsamlı olması nedeniyle dijital bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Pakdemirli’nin yanı sıra FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel de katılacak.

Etkinlikte, Covid-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele ve özellikle bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılacak.

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