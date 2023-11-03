Yüzde 58 zam geliyor! İşte 2024'te ehliyet, pasaport, IMEI harcı ve trafik cezalarına ödenecek tutarlar

TÜİK'in açıkladığı ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 zam gelecek. Peki ehliyet ve pasaport harçları, IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda uygulanacak tarife.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. İşte yüzde 58,46'lık orana göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçların zamlı tarifeleri.

12 AYLIK Yİ-ÜFE YÜZDE 58,46

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 58,46'lık zamma göre 6 aylık pasaport harcı 1.638 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 2.395 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 3.912 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 5.557 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları 7.832 liraya, defter ücreti ise 793 liraya çıkacak.

EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1.506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.510 lira olacak.

IMEI KAYIT HARCI 31 BİN LİRAYI AŞACAK

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.