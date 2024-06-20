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İstanbul'da Halk Ekmek'e Okkalı Bir Zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e Okkalı Bir Zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e Okkalı Bir Zam
Admin
Admin
20 Haziran 2024 Perşembe 15:07

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla birlikte 5 liradan 8 liraya çıkarıldı. 250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen ve 5 liradan satılan normal ekmeğe zam geldi. Yeni tarifeye göre ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

HALK EKMEK DE ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti. Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yapmıştı. Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükselmişti.

Zamlı fiyat tarifesi ise şu şekilde;

  • 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL

  • 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

  • 200 gram galeta grissini 30 TL

  • 50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL

  • 350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

  • 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

  • 50 gramlık altın çörek 7,5 TL

  • 1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

  • 350 gram sandviç ekmeği 40 TL

  • 350 gram hamburger ekmeği 40 TL

  • 240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

SUYA DA YÜZDE 60 ZAM GELMİŞTİ

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılmıştı. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre; ise iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlenmişti.

Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükselmişti. Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükselmişti.

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