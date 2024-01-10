Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni sedan modeli, T10F ismiyle ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2024'te tanıtıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, açılış sunumunda yaptığı konuşmada yeni sedan modeli T10F'nin, 2025 yılından itibaren yollarda olacağını söyledi. İşte yeni Togg T10F'den ilk görüntüler ve tanıtım videosu...

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

TOGG'UN YENİ SEDAN MODELİ CES 2024'TE TANITILDI

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde bugün başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yerini aldı. CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz (Transition Consept Smart Device) ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan Togg, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katıldıklarını söyledi. Fuarda, bütün faaliyet alanlarında kullanıcılarla buluşturdukları ürün ve hizmetlerin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerini anlattıklarını dile getiren Karakaş, bunun yanı sıra ikinci akıllı cihazları T10F ile dünya kamuoyunun karşısına çıktıklarını anlattı.

T10F MODELİ 2025'TEN İTİBAREN YOLLARDA OLACAK

Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F'yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."