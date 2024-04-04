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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
Admin
Admin
04 Nisan 2024 Perşembe 10:09

31 Mart yerel seçimleri sonrası sigaraya büyük zam geldi. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurarak, bir sigara grubu markasına 9 TL zam geldiğini açıkladı.

SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum, 'Seçim sonrası 10 TL zam gelecek' diye. 9 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sigaraya yönelik zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

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