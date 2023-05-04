Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te sabit tuttu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımız 2023 yılı sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda da yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyon gerilemeye devam etmekle beraber önceki enflasyon raporunda sunulan tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı yılın ikinci enflasyon raporu sundu. Buna göre Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te sabit tuttu.

"2024 YILI SONUNDA YÜZDE 8,8 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Yıl sonu enflasyon tahminlerini aktaran Başkan Şahap Kavcıoğlu, bir önceki beklentiyi sabit tutarak "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜVENLİ GÖRÜNÜMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır.Ülkemiz sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir. Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır.

"İHRACAT DEPREM ÖNCESİ SEVİYEYE ULAŞTI"

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir. Toplam ihracat deprem öncesi seviyesine ulaştı. 2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolarlık katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir.

"FİYAT ARTIŞLARINDA BELİRGİN YAVAŞLAMA VAR"

Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir. TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir.

"KREDİDE KOBİ PAYI YÜZDE 62'YE ÇIKTI"

Kararlılıkla yürüttüğümüz hedefli kredi politikamızın etkinliği sayesinde 2021 yılının ilk çeyreğinde TL firma kredisi kullandırımlarının yüzde 40'ının altında olan KOBİ payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 43'e, 2023'te ise yüzde 62'ye yükselmiştir. Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk.

"GÜÇLÜ REZERV YAPIMIZI KORUYACAĞIZ"

Türk lirasındaki istikrarlı seyrin devamıyla birlikte TL cinsi ithalat fiyatları, enflasyon tahminlerimize 2,3 puanlık düşürücü etkide bulundu. Liralaşma stratejimizin tüm araçlarını tahminlerimizle uyumlu bir enflasyon patikasını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz. Döviz piyasasındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi gören güçlü rezerv yapımızı koruyacağız."