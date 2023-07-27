Son Dakika: Fed'in faiz kararı sonrası altın rekorlara Koşuyor!
Ordu'da denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gün önce hayvanlarına ot kesmek isterken düştüğü derede kaybolan Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
Ordunun Fatsa ilçesinde 4 gün önce denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gündür aranan Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
TEŞHİS İÇİN OTOPSİ YAPILDI
Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Güvercinlik mevkiinde denizde jandarma ekipleri tarafından 23 Temmuz tarihinde bir kadın cesedi bulundu. Ekipler, olay yerine gelerek kadının cesedini teşhis etmeye çalıştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Ordu'ya gönderildi.
OT KESMEK İSTERKEN DEREYE DÜŞMÜŞ
Yapılan DNA ve otopsi testleri sonucunda cansız bedenin, 10 Temmuz tarihinde Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına ot kesmek isterken dereye düşen kayıp Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu tespit edildi.
Naciye Yılmaz, 28 Temmuz Cuma günü Yavaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Son dakika: ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Yeni güne rekorla başlayan gram altın, 1.716 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası ( Fed ) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 25 baz puan artışla faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına çeken Fed, faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini de verdi. Fed'in faizi son 22 yılın zirvesine çıkarmasıyla altında yeni rekor geldi.
Dün günü 1.705 lira seviyesinden kapatan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Günün ilk işlem saatlerinde 1.716 liraya kadar yükselen gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Saat 09.55 itibarıyla gram altın 1.712 liradan işlem görürken, çeyrek 2.809 liradan, cumhuriyet ise 11.549 liradan satılıyor.