Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 arttı, yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83'e yükseldi. Temmuz'da aylık enflasyon, ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon Temmuz'da yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı. Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi Temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine tırmandı. Temmuz'da aylık enflasyon, ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 135'İ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.