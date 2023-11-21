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Rahmi Koç'tan çok konuşulacak ekonomi yorumu: Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor

Rahmi Koç'tan çok konuşulacak ekonomi yorumu: Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor

Rahmi Koç'tan çok konuşulacak ekonomi yorumu: Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor
Admin
Admin
21 Kasım 2023 Salı 16:15

"NÜFUSU KONTROL ETMEMİZ LAZIM"

Nüfus artışı nedeniyle hizmetlerin aksadığını belirten Koç, "Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, eğitim yetmiyor. Hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor bugünkü durumda. Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım." dedi.

"KENDİ YARATTIĞIMIZ KAYNAK KENDİMİZE YETMİYOR"

Koç sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik çok. Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım.

"2 MİLYON MEMUR VE 200 VEKİL YETER"

Diyorlar ki, devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur."

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