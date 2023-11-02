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Rahmi Koç, dünya devini satın aldı! Türkiye'de süpriz yatırımlar yapacak

Rahmi Koç, dünya devini satın aldı! Türkiye'de süpriz yatırımlar yapacak

Rahmi Koç, dünya devini satın aldı! Türkiye'de süpriz yatırımlar yapacak
Admin
Admin
02 Kasım 2023 Perşembe 10:59

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç'un şirketi RMK Capital AG, 1974'te kurulan ve dünya lideri olan bot üreticisi Cantieri Capelli'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Capelli'nin Türkiye'de de üretim yapması planlanıyor.

İş insanı Rahmi M. Koç'un sahibi olduğu RMK Capital AG, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider üreticilerinden Cantieri Capelli'nin çoğunluk hissesini satın aldı. RMK Capital AG'den yapılan açıklamaya göre, ortaklıkla Capelli'nin üretmeyi planladığı yeni modellerle pazar payını artırması ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Ayrıca satın alma ile Capelli'nin farklı kullanım amaçlarına uygun yeni botları portföyüne katması ve Türkiye'de de üretim yapılması planlanıyor.

1974'TE KURULDU

İtalya'nın Cremona şehrinde 1974'te kurulan şirketin, 2,2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot üretme kapasitesi bulunuyor.

"CAPELLİ, TECRÜBESİYLE DÜNYA PAZARINDA LİDER"

RMK Capital AG'nin sahibi Rahmi M. Koç, Capelli ile yaptıkları ortaklığı çok kıymetli bulduğunu belirtti. Koç, "Bu ortaklık sayesinde Capelli'nin en büyük distribütörleri arasında yer alan East Marine ile önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. Capelli, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dünya pazarında lider, East Marine de satış kabiliyetiyle ülkemizin lider denizcilik marketi zinciri konumunda. Dolayısıyla heyecan verici bir sürece giriyoruz. Capelli'nin inşa edeceği yeni bot modelleri ve Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisiyle başarısını daha da ileriye taşıyacağına eminim. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz denizciliğinin ilerlemesine katkı sağlayacak bu ortaklığın herkese hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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