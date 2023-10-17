Parça tedarikçisinin fabrikasında meydana gelen patlama, Toyota'nın üretimini durdurdu

Japonya'da bir fabrikada meydana gelen patlama otomobil sektörünü vurdu. Toyota, parça tedarikçisinin fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

2 İŞÇİ YARALANDI

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçhi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı. İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

6 FARBİKADA ÜRETİM DURDU

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu. Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı. Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.