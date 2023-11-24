Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 18 bin lira geri alıyor

Merkez Bankası'nın politika faizini seri bir şekilde yüzde 40'a çıkarmasıyla, TL mevduat faizleri de yüzde 46'yı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Uzmanlar mevduat faizinin yüzde 50'ye kadar gidebileceğini söylüyor. Şu an bazı bankalar 500 bin liraya 32 günlük vadede 18 bin liradan fazla faiz veriyor.

Merkez Bankası dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisinin üzerinde 500 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltti. Böylece son 6 ayda 3.150 puanlık faiz artışı yapılmış oldu. Merkez'in faiz artışlarıyla mevduat faizlerinde de büyük artış oldu. Bazı bankalar 500 bin TL'ye aylık 18 bin liradan fazla para veriyor.