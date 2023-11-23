Merkez'in faiz kararı için geri sayım! Dünyaca ünlü dev bankalar tahminlerini paylaştı

Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. Herkes Merkez'in vereceği kararı beklerken, dünyaca ünlü dev bankalar da tahminlerini paylaştı.

ERKAN'LA FAİZ ZİRVE YAPTI

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle üst üste 5 toplantıda da faiz yükseltildi. Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkmıştı. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

MERKEZ'İN FRENE BASMASI BEKLENİYOR

Son toplantıdaki 500 baz puanlık artışın ardından Merkez'in faiz artırımında hız kesmesi bekleniyor. Piyasada genel beklentiler faizin 250 baz puan artışla yüzde 37,5'e çıkarılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin dünyaca ünlü dev bankaların tahminleri:

JP MORGAN

ABD'li yatırım bankası JP Morgan politika faizinin kasımda 250 baz puan artırılacağını öngörüyor. Dev banka aralık toplantısında da 250 baz puanlık artış yapılacağını tahmin ediyor.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley de politika faizinin kasım toplantısında 250 baz puan artışla yüzde 37,50'ye çıkmasını bekliyor. ABD'li banka, TCMB'nin 2024 ilk çeyrek sonuna kadar faiz artırımlarına ara vermesini ve faizin Nisan 2024'te yüzde 40'a yükseltileceğini öngörüyor.

SOCİETE GENERALE

Societe Generale, kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağını düşünüyor. Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını bekliyor.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs da TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceğini öngörüyor. 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağını, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin ediyor.