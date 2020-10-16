Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı
TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu Dolar/TL 7.8979
Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76'ya yükseldi.
erkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı
TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu Dolar/TL 7.8979.
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