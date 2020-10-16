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Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı
16 Ekim 2020 Cuma 16:56

 Merkez Bankası yılsonu Dolar tahminini açıkladı

TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu Dolar/TL 7.8979

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76'ya yükseldi.

erkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı

TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu Dolar/TL 7.8979.

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