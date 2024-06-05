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Merkez Bankası yeni düzenlemeyi duyurdu: İkinci el araç satışlarında FAST uygulaması başladı

Merkez Bankası yeni düzenlemeyi duyurdu: İkinci el araç satışlarında FAST uygulaması başladı

Merkez Bankası yeni düzenlemeyi duyurdu: İkinci el araç satışlarında FAST uygulaması başladı
Admin
Admin
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:53

TCMB, onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin kullanıma açıldığını duyurdu. Servis, özellikle 2. el araç alım-satım işlemlerinde güvence sağlamak amacıyla kullanılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi. TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.

İŞLEMİN TARAFLARINA GÜVENCE SAĞLIYOR

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

LİMİT 2 MİLYON TL

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

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