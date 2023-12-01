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Merkez Bankası'ndan TL mevduata geçişi hızlandırmak için yeni adım

Merkez Bankası'ndan TL mevduata geçişi hızlandırmak için yeni adım

Merkez Bankası'ndan TL mevduata geçişi hızlandırmak için yeni adım
Admin
Admin
01 Aralık 2023 Cuma 12:37

Merkez Bankası, TL mevduatı geçişi hızlandırmak için yeni bir adım daha attı. Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Böylece KKM hesaplarının cazibesi daha da azaltılacak. Ayrıca vatandaşların bankalarda mevcut olan döviz hesaplarını TL'ye çevirmesinin önü de açıldı. TL'ye geçen vatandaşların gelir kaybını ise bankalar ve Merkez Bankası karşılayacak. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.

TARİH KOŞULUNDA DEĞİŞİKLİK

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

FARKI KİM KARŞILAYACAK?

Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

MERKEZ BANKASI, TL MEVDUATI CAZİP HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR

TCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı. TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.

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