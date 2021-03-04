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Merkez Bankası'ndan Çok kritik faiz mesajı

Merkez Bankası'ndan Çok kritik faiz mesajı

Merkez Bankası'ndan Çok kritik faiz mesajı
04 Mart 2021 Perşembe 14:07

Merkez Bankası, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verdi.

Merkez Bankası (MB) enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşuncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verdi.

Merkez Bankası yatırımcılara videokonferans üzerinden sunum yaptı.

Fiyat istikrarına vurgu yapılan sunumda sıkı para politikasının sürececeği, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı belirtildi.

Merkez Bankası, rezervlerin istikrar kazandığını ve ılımlı bir toparlanmanın başladığını kaydetti, "sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi rezerv birikimine katkı sağlayacak" dedi.

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