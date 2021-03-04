Merkez Bankası'ndan Çok kritik faiz mesajı

Vatandaş ihbar edecek! Virüste yeni dönem başlıyor HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek 4 ay sonra çok yüksek riskli iller dışında yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor, yetkililer de vatandaşı göreve çağırıyor: "Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım."