Merkez Bankası Başkanı Karahan "Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

Bakanlık kadınlara yönelik yeni bir çalışma başlattı. Çalışmayan ya da daha önce çalışmamış kadınları sevindirecek bir çalışma Bakanlık tarafından duyuruldu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ev hanımlarına ayda 1870 TL maaş ödenecek. Haberimizin devamından başvuru şartlarına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.