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Merkez Bankası Başkanı Karahan "Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

Merkez Bankası Başkanı Karahan "Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

Merkez Bankası Başkanı Karahan "Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi
Admin
Admin
08 Şubat 2024 Perşembe 14:37

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda yöneltilen "ABD'den geldiniz, siz Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna "Bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

2024 VE 2025 ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Başkan Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak açıklarken 2026 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 9'a gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

GAZETECİDEN "TÜRKİYE'DE GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ?" SORUSU

Açıklamalarının sonunda toplantıya katılan gazetecilerin sorularına yanıt veren Karahan, bir muhabirin yönelttiği "ABD'den geldiniz peki Türkiye'de geçinebiliyor musunuz?" sorusuna "Bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.

ESKİ BAŞKAN "PAHALILIKTAN ÖTÜRÜ EV BULAMADIK" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere eski Merkez Hafize Gaye Erkan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da ev bulma konusundaki zorluklarını dile getirdi ve "Pahalılıktan ötürü ev bulamadık. Annemlerin yanına taşındık, onlarla birlikte yaşıyoruz" demişti.

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