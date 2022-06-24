Kurbanlık küçükbaşın kilogram fiyatı 60 lira civarında seyrediyor Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:- "Kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmayacak. Küçükbaş kurbanlık kesiminin 3 milyonun altına düşmeyeceğini öngörüyoruz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmadığını belirterek, "Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor." dedi.

Çelik, AA muhabirine, kurbanlık varlığı ve fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetiştiricilerin kurbanlık hayvan üretiminde bir sıkıntı yaşamadığını anlatan Çelik, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmayacak. Uzun yıllar itibarıyla kurbanlık olarak küçükbaş hayvan kesimine baktığımızda hiçbir zaman 2,5 milyonun altına inilmemiştir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda pandeminin olumsuzluklarına rağmen ülkemiz genelinde 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildi." ifadelerini kullandı.

Çelik, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yükselmesinin kurbanlık satışlarını az da olsa etkileyebileceğini düşündüklerinin altını çizerek, yine de küçükbaş kurbanlık kesiminin 3 milyonun altına düşmeyeceğini öngördüklerini vurguladı.

- "Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı"

Girdi fiyatlarının artışına paralel kurbanlık fiyatlarında da bir miktar artış olmasını beklediklerine işaret eden Çelik, "Ülkemizin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla göre artış göstereceği beklenen durumdur. Karma yem ve kaba yem fiyatlarında geçen yıla göre artış yaşandı. Diğer masrafları da eklersek yetiştiricilerimizin maliyetleri fazlasıyla artmıştır. Dolayısıyla kurbanlık hayvan fiyatlarında artış olmasını doğal karşılamamız gerekir. Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı." diye konuştu.

Çelik, kurbanlık fiyatlarının bölgelere ve illere göre değiştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor. Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira, bazı bölgelerimizde ise 60 liranın üzerinde olabiliyor. Vatandaşlarımız keselerine göre makul fiyattan küçükbaş hayvanını alıp gönül rahatlığı içerisinde kurbanını kesebilir."

- "Kurban satış yeri kira bedelleri yetiştiricilerimizi mağdur etmemeli"Kurbanlıklarını satmak isteyen yetiştiricilerin büyükşehirlerde belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediğini söyleyen Çelik, "Yetiştiricilerimizden istenilen kurbanlık yeri kira bedelleri 3 bin 500-7 bin lira arasında değişmekte. Kurban satış yeri kira bedelleri yetiştiricilerimizi mağdur etmemeli. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını beyan eden belediyelerimizin bu yıla mahsus olmak üzere ekonomik sıkıntıları dikkate alarak yetiştiricilerimizden kira bedeli almaması veya düşük bedel almasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.