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Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:02

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak

25 METREKÜPE KADAR OLAN TÜKETİM DE ÜCRETSİZ

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek. Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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