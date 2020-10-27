Konut kredisi çekecekler için Büyük Müjde! Düşük Faiz Fırsatı

Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Kamu bankalarında düşük faiz fırsatı
Konut kredisi çekecekler için Düşük Faiz Fırsatı
Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Kamu bankalarında düşük faiz fırsatı
Konut kredisi kullanacaklar en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. İşte bankaların belirlediği en uygun faiz oranları ve ödeme seçenekeleri...
Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirlerken ikinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.
Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1427 lira
Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
Türkiye İş Bankası
Faiz yüzde 1.25
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
Akbank
Faiz yüzde 1.30
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1650 lira
HSBC
Faiz yüzde 1.55
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1840 lira
ING Bank
Faiz yüzde 1.34
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1680 lira
Yapı Kredi
Faiz yüzde 1.35
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1687 lira
TEB
Faiz yüzde 1.34
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1680 lira
Faiz yüzde 1.30
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1650 lira
Garanti BBVA
Faiz yüzde 1.33
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1672 lira
QNB Finansbank
Faiz yüzde 1.58
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1864 lira
Alternatifbank
Faiz yüzde 1.29
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1642 lira
Fibabanka
Faiz yüzde 1.39
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1717 lira
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