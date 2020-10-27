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Konut kredisi çekecekler için Büyük Müjde! Düşük Faiz Fırsatı

Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Kamu bankalarında düşük faiz fırsatı

Konut kredisi çekecekler için Büyük Müjde! Düşük Faiz Fırsatı
27 Ekim 2020 Salı 14:02

 Konut kredisi çekecekler için Düşük Faiz  Fırsatı

 Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat!  Konut kredisi çekecekler için önemli fırsat! Kamu bankalarında düşük faiz fırsatı

Konut kredisi kullanacaklar en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. İşte bankaların belirlediği en uygun faiz oranları ve ödeme seçenekeleri...

Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirlerken ikinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.

Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1427 lira

Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1613 lira

Türkiye İş Bankası

Faiz yüzde 1.25

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1613 lira

Akbank

Faiz yüzde 1.30

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1650 lira

HSBC

Faiz yüzde 1.55

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1840 lira

ING Bank

Faiz yüzde 1.34

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1680 lira

Yapı Kredi

Faiz yüzde 1.35

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1687 lira

TEB

Faiz yüzde 1.34

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1680 lira

Faiz yüzde 1.30

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1650 lira

Garanti BBVA

Faiz yüzde 1.33

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1672 lira

QNB Finansbank

Faiz yüzde 1.58

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1864 lira

Alternatifbank

Faiz yüzde 1.29

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1642 lira

Fibabanka

Faiz yüzde 1.39

100 bin lira

120 ay vade

Aylık ödeme: 1717 lira

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