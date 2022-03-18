İstanbul Halk Ekmek'te pidenin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları da belli olmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek'te pidenin 3 TL'den satılacağını duyurdu.

RAMAZAN AYI 2 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

İMAMOĞLU AÇIKLADI "TÜM EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk Ekmek'te satılacak Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.