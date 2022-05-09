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Hayat pahalılığı eylemleri artarak İran'a sıçradı

Hayat pahalılığı eylemleri artarak İran'a sıçradı Hayat pahalılığı eylemleri İran'a sıçradı İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Hayat pahalılığı eylemleri artarak İran'a sıçradı
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:05

İran'ın etnik Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde hayat pahalılığı nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 2 gündür internet bağlantısının kesildiği veya hızının yavaşlatıldığı Huzistan'da güvenlik tedbirlerinin arttığı belirtiliyor.

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