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Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor
Admin
Admin
06 Kasım 2023 Pazartesi 10:56

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

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