Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 12 Eylül Salı 2023

12 Eylül Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 389 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 638 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 6,81'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 6,85'e yükseldi.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1,661 liradan işlem görüyor.
Pazartesi günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1661 liradan tamamladı.
Salı gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1661 lira seviyesinde seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
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