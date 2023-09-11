Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 12 Eylül Salı 2023

Uyku sırasında her insan rüya görebilmektedir ve bu rüyaların ardından görülen semboller insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Hamile olan bir kişinin rüyasında erkek bebek görmesi de bu sembollerden biridir. Bu sebeple insanlar, rüyada hamile iken erkek bebek görmenin ne anlama geldiğini sürekli araştırmaktadır. İşte, hamileyken rüya içerisinde erkek bebek görmenin anlamı ile ilgili haberimiz...