Gram altın rekor kırdı! Jet hızıyla yükseliyor 27 Ekim altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı, ikinci kez 1800 liranın üzerini test ederken ons altındaki ve Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1808 lirayı gördü.

Altın fiyatlarında yükseliş jeopolitik risk etkisiyle devam ediyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 1989 doları gördü.

Gram altında yeni zirve

Ekonomim'de yer alan habere göre altının gram fiyatı, ikinci kez 1800 liranın üzerini test ederken, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1808 liraya taşıdı.

Değeri ons altın ve Dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,38 artışla 1798 liradan alıcı buldu.

26 Ekim altın ne kadar? Gram altın:1.798,15 Çeyrek altın: 2.985,00 Yarım altın:5.989,00 Cumhuriyet altın:11.941,00

İslam Memiş'ten bomba altın açıklaması

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gram altında bu yıl beklentimiz bin 880 lira seviyesiydi. Bin 867 liraya ulaşmasıyla bu beklentiye yaklaştık. Ancak yıl sonuna kadar tekrar bin 880 direncinin takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta altın yatırımcısına son bir alım fırsatı sunabilir. Gram altın TL fiyatında bin 780 lira seviyesine kadar son bir geri çekilme mümkün olabilir. 2024 yılında 2 bin 500 lira seviyesi gündemde kalmaya devam ediyor. Altın borcu olan veya düğün yapacaklar bu seviyeleri fırsat olarak görebilir"