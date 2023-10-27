Faiz kararı bugün açıklanıyor! 500 baz puan artış bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını bugün açıklayacak. Geçen ay faizi yüzde 30'a çıkaran Banka'nın, bu kez de 500 baz puan artışlar yüzde 35'e çekeceği tahmin ediliyor.

GEÇEN AY YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

500 BAZ PUAN ARTIŞ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Bloomberg HT'nin Ekim ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkması bekleniyor.