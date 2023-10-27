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Faiz kararı bugün açıklanıyor! 500 baz puan artış bekleniyor

Faiz kararı bugün açıklanıyor! 500 baz puan artış bekleniyor

Faiz kararı bugün açıklanıyor! 500 baz puan artış bekleniyor
Admin
Admin
27 Ekim 2023 Cuma 14:48

Geçen ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası, bugün yeni faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine yükseltileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını bugün açıklayacak. Geçen ay faizi yüzde 30'a çıkaran Banka'nın, bu kez de 500 baz puan artışlar yüzde 35'e çekeceği tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te defaiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Bloomberg HT'nin Ekim ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkması bekleniyor.

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