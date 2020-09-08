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Esnaf ve sanayiciler, kamu borçlarının yapılandırılmasını istiyor

Esnaf ve sanatkarlar ile reel sektör temsilcileri, kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Esnaf ve sanayiciler, kamu borçlarının yapılandırılmasını istiyor
08 Eylül 2020 Salı 00:25

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle bir çok esnafın zarar ettiğini belirtti.

"BÜTÜN BORÇLAR FAİZSİZ OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ YILA ERTELENSİN"

Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesinin yapılmamasını isteyen Çelikus, "Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın." ifadesini kullandı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Genel Sekreteri Mehmet Duman da yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle ekim ayına ertelenen vergi ve prim ödemeler için vaktin daraldığını hatırlatarak, "Reel sektörün beklentisi borçların yeniden yapılandırılmasıdır. Aksi halde piyasalarda daralma yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanayiciler, kamu borçlarının yapılandırılmasını istiyor #1

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASI İŞLETMELERİN TOPARLANMASINA OLANAK SAĞLADI"

Ekonomi yönetiminin bugüne kadar salgına dönük tedbirleriyle süreci çok iyi yönettiğine işaret eden Duman, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin uzatılması, salgından etkilenen işletmelerin toparlanması noktasında iyi bir fırsat sağlamıştır. Benzer bir düzenlemenin ötelenen vergi ve prim ödemeleri için de yapılması yerinden olacaktır. Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir."

Esnaf ve sanayiciler, kamu borçlarının yapılandırılmasını istiyor #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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