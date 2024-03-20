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Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz

Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz

Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
Admin
Admin
20 Mart 2024 Çarşamba 11:47

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimleri öncesinde ekonomik anlamda birçok iddia ortaya atılırken, bazı basın yayın organlarında yer alan bu tip haberler"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

FELAKET SENARYOLARINA SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası için ortaya atılan felaket senaryolarına tepki göstererek "Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz. Bunların hiçbiri deprem bölgemizi ayağa kaldırmanın önüne geçemiyor. İnşallah bu badireyi de geride bırakacağız" diye konuştu.

"DOLAR 40 TL OLACAK" İDDİASI SES GETİRMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haberleri kesin bir dille yalanlayan İletişim Başkanlığı "Böyle bir rapor kesinlikle yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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