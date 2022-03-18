Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1

EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı…

EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı… EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı… Benzin ve motorine gelen zamlar kurumları da bir birine düşürdü. Akaryakıta gelen fiyat artışlarını ilk duyuran sendika olan EPGİS’in Başkanına 3 yıl hapsi cezası istendi

EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı…
Admin
Admin
18 Mart 2022 Cuma 17:57

Benzin, motorin ve LPG’ye gelen zamları ilk duyuran Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş’ın 3 yıl hapis cezası istendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) “fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açtı

EPDK EPGİS BAŞKANI AKTAŞ'A DAVA AÇTI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken EPGİS Başkanı Aktaş'ın, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EPGİS Başkanı Aktaş ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kurumunun toplumu bilgilendirme amaçlı hareket ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddiayla ilgili daha önce EGPGİS de “Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Politika faizi önemsizleşti piyasalar FED’i fiyatlıyor
Politika faizi önemsizleşti piyasalar FED’i fiyatlıyor
0
Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim
Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim
0
SSK’lı ve Bağ-Kur’lular emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?
SSK’lı ve Bağ-Kur’lular emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.