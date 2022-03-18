EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı… EPGİS Başkanı’na hapis cezası! Akaryakıt zamları ortayı karıştırdı… Benzin ve motorine gelen zamlar kurumları da bir birine düşürdü. Akaryakıta gelen fiyat artışlarını ilk duyuran sendika olan EPGİS’in Başkanına 3 yıl hapsi cezası istendi

Benzin, motorin ve LPG’ye gelen zamları ilk duyuran Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş’ın 3 yıl hapis cezası istendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) “fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de dava açtı

EPDK EPGİS BAŞKANI AKTAŞ'A DAVA AÇTI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken EPGİS Başkanı Aktaş'ın, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EPGİS Başkanı Aktaş ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kurumunun toplumu bilgilendirme amaçlı hareket ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddiayla ilgili daha önce EGPGİS de “Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.