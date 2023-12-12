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E-ticarette yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren kargo iade ücretini müşteri karşılayacak

E-ticarette yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren kargo iade ücretini müşteri karşılayacak

E-ticarette yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren kargo iade ücretini müşteri karşılayacak
Admin
Admin
12 Aralık 2023 Salı 14:19

1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişte ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.

İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

ÜRÜN KUSURLUYSA İADE ÜCRETİNİ SATICI KARŞILAYACAK

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

"DOLANDIRICILARIN MESAJLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Yılbaşından sonra kargo bedelini, ürün ayıplı mal olmadıkça tüketici ödeyecek. Kargoyu teslim almama, alışverişten vazgeçme durumunda şirket, kargo ücreti için tahsil davası açabilir. Bu uygulama dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Daha önce tüketicileri dolandıran, kötü niyetli kişilerce kargo şirketi adıyla gönderilen mesajlara daha sık rastlanabilir. Tüketiciler kötü niyetli kişilerce gönderilen aldatmaca mesajlara dikkat etmeli" diye konuştu.

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