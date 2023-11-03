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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşına TOGG hediye etti
Admin
Admin
03 Kasım 2023 Cuma 15:56

RENGİ OLTU SİYAHI

Erdoğan'ın Tokayev'e hediye ettiği TOGG'un rengi oltu siyahı oldu. Erdoğan'ın hediyesi sonrası iki isim TOGG'u inceleyerek sohbet etti.

TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'dan ayrıldı.

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