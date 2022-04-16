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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Admin
Admin
16 Nisan 2022 Cumartesi 16:00

Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katılan Erdoğan, "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi.

Erdoğan, "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." diye konuştu.

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